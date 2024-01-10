انت الان تتابع الآسيوي يعلن طاقمَ حكام المباراة الافتتاحية لكأس آسيا قطر 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن الاتحادُ الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قائمةَ حكام المباراة الافتتاحية في كأس آسيا AFC قطر 2023، التي تُقامُ يوم الجمعة على ملعب لوسيل.

وتمّ اختيار الحكم "علي رضا فغاني" لإدارة مباراة المجموعة الأولى التي تجمع بين قطر حاملة اللقب ولبنان، وهو يعتبر من الحكّام البارزين في قارة آسيا.

وتنطلق المباراة الافتتاحية عند الساعة "7:00" مساء، وذلك على الملعب الذي يتّسع لـ"88,000" متفرج، بافتتاح النسخة الثامنة عشرة من جوهرة بطولات قارة آسيا.

ويساعد "فغاني" في إدارة هذه المباراة، الحكمان الأستراليان: "أنتون شكيتينين، وآشلي بيكهام"، في حين سيكون الثنائي "كو هيونغ-جين، ويون جاي-يول" من جمهورية كوريا كحكم رابع وحكم احتياط على التوالي. وتم اختيار الأسترالي "إيفان شون روبرت" كحكم فيديو مساعد، وستكون الأسترالية "كايت جاسويتز" أول حكمة تشارك في مباراة بكأس آسيا عندما تتولّى مهام مساعد حكم الفيديو.

وستكون هذه المباراة رقم "13" لـ"فغاني" في كأس آسيا، خلال ظهوره الرابع بالبطولة؛ حيث عمل كحكم رابع في أربع مباريات خلال ظهوره الأول عام 2011، وأدار خمس مباريات في نسخة عام 2015 من بينها المباراة النهائية بين جمهورية كوريا وأستراليا التي توّجت باللقب، وأدار مباراتين في نسخة عام 2019.