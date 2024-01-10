في دوري روشن.. "الهلال" و"الأهلي" يتصدران قائمة أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف بالرأس

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 يناير 2024, 3:32 مساءً

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عن قائمة أكثر 5 فرق تسجيلًا للأهداف الرأسية، بعد مرور 19 جولة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين. وتصدّر القائمة ناديا الهلال والأهلي، إذ نجحا في تسجيل 9 أهداف رأسية عن طريق لاعبيهم هذا الموسم، وبعد مرور 19 جولة من عمر المسابقة. واحتل المركز الثاني نادي الوحدة برصيد 8 أهداف رأسية، يليه بالمركز الثالث نادي النصر الذي نجح لاعبوه بتسجيل 7 أهداف رأسية، ثم الشباب رابعًا إذ سجل لاعبوه 6 أهداف رأسية خلال منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين. ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ويأتي بالمركز الثالث الأهلي برصيد 40 نقطة، في حين يقع الاتحاد سابعًا برصيد 28 نقطة.

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