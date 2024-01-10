انت الان تتابع "بلينكن": أمريكا تدعم تدابيرَ ملموسة لإقامة دولة فلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 يناير 2024, 3:55 مساءً

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم "الأربعاء"، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية: "إن بلاده تدعم تدابيرَ ملموسة لإقامة دولة فلسطينية". وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر"؛ أن "بلينكن" أكّد موقفَ الولايات المتحدة الثابت على وجوب قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، والعيش في سلام وأمن"؛ وفقًا لـ"رويترز". وشدّد الرئيس الفلسطيني على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، والإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية؛ بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وجدّد "عباس" رفضَه الدعوات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكّدًا أن قطاع غزة جزء لا يتجزّأ من دولة فلسطين.

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