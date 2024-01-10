تراند اليوم : شاهد: أمانة جدة تنفذ حملة موسعة لتحسين المشهد البصري

صحيفة الخليج 365: نفذت أمانة محافظة جدة، حملة موسعة بنطاق بلدية الغزيزية الفرعية، وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد البصري والحد من المظاهر السلبية على الطرق وداخل الأحياء السكنية.

إزالة مخالفات المباني

وشملت الجهود الميدانية إزالة مخالفات المباني، واللوحات الدعائية المخالفة، والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة الهناجر داخل الأحياء، إلى جانب إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي، والارتقاء بمستوى النظافة بشكلٍ عام.

الحملات الميدانية