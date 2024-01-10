انت الان تتابع "السوداني" يطالب بخروج سريع ومنظم لقوات "التحالف الدولي" من العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 يناير 2024, 4:30 مساءً

طالب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم (الأربعاء)، بخروج سريع ومنظم للقوات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة من العراق عن طريق التفاوض. ونقلت "رويترز" عن السوداني قوله: "إن هناك ضرورة لإعادة ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي بالشكل الذي لا يجعلها هدفاً وملفاً ومبرراً لأي جهة داخلية أو خارجية للعبث باستقرار العراق والمنطقة. وأضاف: "إن الخروج يجب أن يتم التفاوض عليه في إطار عملية تفاهم وحوار على جدول زمني متفق عليه في وقت سريع حتى لا نطيل أمد الوجود وتبقى الهجمات مستمرة". وذكر أن الحل الوحيد لعدم اتساع الصراع في المنطقة حالياً، هو وقف الحرب في غزة مع تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن.

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