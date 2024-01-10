شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الطائف تنفذ مبادرة لإزالة الملصقات العشوائية من أعمدة الانارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف ممثلة في إدارة المشاركة المجتمعية مبادرة لمعالجة وضع الملصقات العشوائية على أعمدة الانارة، وذلك في مبادرة مجتمعية هادفة لمعالجة التشوهات البصرية في المناطق ذات الأولوية وفق خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري للمدينة.

ودعم المشاركون من المتطوعين والمتطوعات جهود الأمانة بإزالة أشكال مختلفة من الملصقات والصور الدعائية المشوهة للمظهر العام من أعمدة الإنارة واللوحات الإرشادية، على جنبات طريق وادي وج الحيوي والذي يعد المحور الرئيسي للحركة المرورية بوسط المدينة، وأحد أهم نقاط الالتقاء التجاري النشط بالمحافظة.

وتمت إزالة أكثر من 800 ملصق مخالف، حيث أكدت الأمانة على أنها تعمل على حماية المظهر الحضاري للمدينة ومعالجة أشكال التشوه البصري والتي تؤثر سلباً على المظهر العام للمدينة، وحذرت الأمانة واضعي الملصقات العشوائية بأنها ستتخذ بحقهم الإجراءات البلدية الرادعة وفق اللوائح المعتمدة لذلك.

واشارة الأمانة الى أن فرق ميدانية تباشر اعمالها في رصد التشوهات البصرية والرفع بها للمعالجة والتي تتضمن رصد الملصقات العشوائية ومتابعة واضعيها وتطبيق الأنظمة بحقهم.