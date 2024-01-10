شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة نجران تضبط 480 كيلو جرامًا من اللحوم الفاسدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة نجران ممثلة ببلدية غرب نجران اليوم، جولات ميدانية على الملاحم بالمنطقة.

وأوضحت أن الجولات أسفرت عن ضبط 480 كيلو جرامًا من اللحوم الفاسدة والتالفة، حيث جرى إتلافها وتطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة.

جولات مستمرة

لفتت الأمانة إلى أن الجولات مستمرة للرفع من جودة امتثال المنشآت التجارية، وخاصة التي تقوم بإعداد وتجهيز المواد الغذائية.

وأكدت أنه سيتم تطبيق نظام الغرامات والجزاءات في حال وجود مخالفات، للحفاظ على صحة المستهلك.