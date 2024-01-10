شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. "الأرصاد" يحذر من شبورة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس ليوم غد، من شبورة مائية "ضباب خفيف"، على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية إلى 3 - 5 كيلومترات.

وبين المركز أن الحالة التي تشمل "بدر وينبع" ، تبدأ الساعة الـ 1 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 8 صباحًا.

مراقبة العواصف الرملية

إلى ذلك، أبرم المركز الوطني للأرصاد اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للطرق، على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في جدة، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال رصد ومراقبة العواصف الرملية وأحوال الطقس.

وتشمل مجالات التعاون في مذكرة التفاهم، تركيب محطات مراقبة العواصف الرملية والطقس على الطرق السريعة، وتركيب وتشغيل المحطات الأرصادية، ونقل وإزالة المحطات الأرصادية وفق الاحتياجات التشغيلية، إضافة إلى التعاون في مشاركة بيانات محطات الرصد.