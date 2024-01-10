تعزيز كافة قطاعات جودة الحياة بـ800 مليون ريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهم برنامج جودة الحياة عام 2023م في تمكين ودعم مختلف قطاعات جودة الحياة من خلال عقده 20 اتفاقية وشراكة استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، بتكلفة 800 مليون ريال لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مختلف مجالات جودة الحياة. وشملت هذه الشراكات عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية منها هيئة حقوق الإنسان، وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، إضافة إلى الاتفاقية الموقعة مع أمانة المنطقة الشرقية، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحسين المشهد الحضري، وتطوير قطاع السياحة، وتنويع فرص الترفيه، حيث نتج عن هذه الاتفاقيات تسويق وتنفيذ عدد من الفرص الاستثمارية.

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