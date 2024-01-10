شكرا لقرائتكم خبر عن "القطاع غير الربحي" يُطلق جائزة التميز في خدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، دشّن المركز الوطني لتنمية وتطوير القطاع غير الربحي بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن (أحد برامج رؤية السعودية 2023 التنفيذية) النسخة الأولى من "جائزة التميز في خدمة ضيوف الرحمن".

وتهدف الجائزة إلى تعزيز التنافسية بين منظمات القطاع غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن، ما يسهم في رفع جودة الخدمات.

وشهد الإطلاق في مقر المؤتمر والمعرض، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس مشاري الطريف، ونائب الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن للشراكات الإستراتيجية والتواصل، همام بن ناصر بن جريد، وقيادات قطاعات تنمية وتطوير القطاع غير الربحي.

رفع مستوى الخدمة

أكد المركز من خلال إطلاق الجائزة أهمية خلق بيئة تنافسية بين منظمات القطاع غير الربحي، ترفع من مستوى الخدمة المقدمة إلى قاصدي المشاعر المقدسة من أنحاء العالم.

وتعدّ "جائزة التميز في خدمة ضيوف الرحمن" إحدى مشاريع مبادرة "تطوير قدرات القطاع غير الربحي وتعزيز التنسيق والتكامل" التي أُطلِقَت من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي يدعم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وتهدف إلى إظهار الدور المهم لمنظمات القطاع غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن، وتفعيل ابتكار المنظمات غير الربحية للخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتوفير فرص لتبادل المعرفة ونقل الخبرات والتجارب المتميزة، والتقدير والاحتفاء بالجهود المتميزة من منظمات القطاع غير الربحي.

معايير المسابقة

تتكون الجائزة من 13 مسارًا تتمثل في: الخدمات الصحية العامة، وخدمات التوجيه والإرشاد، وخدمات رعاية المسنين، وخدمات رعاية المرضى، وخدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وخدمات البيئة، وخدمات حفظ النعمة، خدمات المرافق العامة، والمنظمات الوسيطة، وخدمات التوجيه الديني، وخدمات السياحة، وخدمات النقل والسلامة، وخدمات الإغاثة والطوارئ.

وتتضمن المشاركة في النسخة الأولى من الجائزة العديد من المعايير تتمثل في: أن تكون المنظمة غير الربحية المرشحة حاصلة على ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وألا يكون على الجمعية مخالفات لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية.

إضافة إلى أن تكون الخدمات والمبادرات ضمن أهداف الجمعية المنصوص عليها في لائحة الجمعية، وأن تكون المبادرة المرشحة للجائزة موجهة لخدمة ضيوف الرحمن، وأن تشارك المنظمة في مسار واحد من مسارات الجائزة، وأن تقدم المنظمة الوثائق والمستندات الداعمة للبرامج والمبادرات المقدمة لضيوف الرحمن، وأن تقدم المنظمة توصيف دقيق مكتوب ومرئي للبرامج والمبادرات.

كما يشترط وجود هناك تحديد واضح لحجم المستفيدين من البرامج والمبادرات، وأن يكون هناك توثيق للجهود المقدمة وأثرها الإيجابي، وأن تحدد المنظمة حجم المتطوعين والعاملين المشاركين في تنفيذ البرامج والمبادرات، وعدم التأخر عن الموعد المحدد لتسليم طلبات الترشيح.

إضافة إلى الالتزام بالنماذج المحددة والمعايير الضابطة لتلك المرفقة مع النماذج، والتقيّد بالخط الزمني للجائزة والمواعيد المحددة في صفحة الجائزة بالموقع الإلكتروني للمركز، ومراعاة عدم التقصير في إنجاز المبادرة أو تقديم الخدمة المطلوبة التي على أساسها تم الترشيح، حتى لا يتعرض المشاركون إلى الاستبعاد مباشرة من المسابقة.

ويعتزم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على الإعلان عن تفاصيل جائزة التميز في خدمة ضيوف الرحمن ومراحلها وآلية التقديم والتحكيم من خلال حساب المركز عبر منصة إكس.