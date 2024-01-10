شكرا لقرائتكم خبر عن "استفد من المهلة التصحيحية".. أبشر تدعو لإسقاط المركبات قبل هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتيح خدمة إسقاط المركبات، التي أطلقتها منصة أبشر بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في الأمن العام، للمواطنين والمقيمين التعرّف على المراكز المعتمدة لدى المنصة في مختلف مناطق المملكة، لإسقـاط جميع أنواع المركبات المهملة والتالفة (خصوصي، نقل عام، نقل خاص، حافلة صغيرة عامة، حافلة صغيرة خاصة، أجرة، أشغال عامة، دراجة).

ودعت منصة أبشر أصحاب المركبات التالفة أو المهملة إلى الاستفادة من الخدمة قبل انتهاء المهلة التصحيحية التي تنتهي في 1 مارس 2024، لإسقاط المركبات دون غرامات عبر المنصة.

خطوات إسقاط المركبة

أوضحت أبشر أنه يمكن إسقاط المركبة عبر اتباع الخطوات التالية:

استعراض المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات الموجودة في صفحة الخدمة.

التوجه للمركز المعتمد الذي تم اختياره لإتـمــــام إجــــراءات اســــتـلام المركبة المهملة أو التالفة من قبـل منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد المعتمدة.

إتمام الاتفاق مع منشأة بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد على إسقاط المركبة.

إعطاء رمز التحقق المستلم الذي وصل إلى هاتفك والخـــاص بإســقاط المركـــبة إلـى منشأة بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد.

شروط الإسقاط

يشترط لإتمام عملية إسقاط المركبات ما يلي: