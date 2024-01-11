شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود الشمالية.. ضبط 3 لارتكابهم مخالفة قطع مسيجات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة قطع مسيجات لمواقع في محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية بمنطقة الحدود الشمالية.

وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى الجهة المتخصصة.

عقوبات المخالفين

وأكدت القوات أن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى 5000، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.