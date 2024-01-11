شكرا لقرائتكم خبر عن "خدمات الحج والعمرة" يبحث فرص النمو والابتكار لراحة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرضت الجلسات الحوارية لليوم الثالث في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة "الطريق إلى النسك"، أهم الفرص التي تسهم في إثراء تجربة قاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الجهات إلى المضي قدمًا في سبيل تقديم أفضل الخدمات.

وعلى صعيد متصل، أسهم تطور التقنية واستخداماتها المتعددة في تطوير خدمات النقل والخدمات اللوجستية، إذ تمتلك المملكة أفضل الأنظمة والبرامج المتطورة التي أدت إلى إحداث نقلة وتطور كبير، وأصبحت بموجبه تصنف ضمن أهم الدول في العالم في جدولة الرحلات خاصة في موسمي الحج والعمرة.

تطبيق "نسك"

وجرى الحديث عن تطبيق "نسك" الذي يُعد أحد أهم الممكنات للوصول إلى بيانات القطاع، وبناء خدمات ذات قيمة مضافة، وتعظيم وتسهيل تجربة ضيوف الرحمن، والتعاون بين الشركات لتقديم عروض وخدمات مشتركة ومميزة.

بالإضافة إلى بناء شراكة استراتيجية بين القطاع العام والخاص ودعم الاقتصاد الرقمي.

ويقدم نسك 3 مجالات رئيسة هي: البيانات، وواجهات برمجة التطبيقات التي تعنى بالوصول إلى مجموعات البيانات والأفكار، لتمكين مقدمي الخدمات من التخطيط للمنتجات، وتنفيذ عمليات التسعير ودمج الخدمات مع مؤسسات قطاع الأعمال، وتعزيز التعاون حول المنتجات مثل التعاون بين الشركات السياحية ومقدمي الخدمات.

تعزيز التنافسية والفرص الاستثمارية

وتحرص وزارة الحج والعمرة على تعزيز التنافسية والفرص الاستثمارية من خلال استثمار مسارات الحركة بين المدن والمشاعر المقدسة، وكذلك توفير حلول تطويرية تزيد الطاقة الاستيعابية للمشاعر وفق نماذج هندسية ترفع جودة الخدمات بالمشاعر المقدسة>

بالإضافة إلى تعزيز العلاقات التشاركية لتوعية الحجاج وقياس مدى رضاهم، وفق معطيات خطة الحج الفعلية، وتنظيم العلاقات التنسيقية والتخطيطية لتحقيق رغبات الحجاج في أداء النسك.