شكرا لقرائتكم خبر عن احذر استخدام الهاتف أثناء تناول الطعام.. هذا ما يحدث لجسمك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

حذر علماء من مخاطر استخدام الهاتف الجوال أثناءَ تناول وجبات اليوم الرئيسية على الصحة، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووجد باحثون فى جامعة كولومبيا البريطانية في كندا أن استخدام الهواتف الجوالة يجعل الناس أكثر تشتتاً وبعداً عن محيطهم.

وشددت الدراسة على أن السمنة تُعد من التحديات الصحية المتزايدة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنتائج الصحية السيئة الأخرى، مثل مرض السكري، مشددةً على أنه في بعض الأحيان، قد تؤدي التوازنات الهرمونية إلى تراكم الدهون الزائدة، ولكن تبقى عوامل نمط الحياة هي السبب الرئيس للحالة.

واضافت أن الناس الذين سُمح لهم باستخدام هواتفهم أثناء العشاء كانوا يواجهون مزيداً من المتاعب في البقاء منتبهين ومستمتعين بالوجبة التي يتناولونها.

ولفتت الدراسة إلى ان “الأجهزة الالكترونية والهواتف الذكية باتت مصدر رئيسي لتشتيت العقل خلال أوقات الأكل.

كما أشارت الدراسة التي أعدّتها مؤسسة "فور فايف للصحة والعافية" في لندن إلى أنه رغم ذلك، يمكن لبعض عادات الأكل أن تؤدي إلى الإفراط في استهلاك السعرات الحرارية.