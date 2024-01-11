انت الان تتابع 0.3%.. أسعار الذهب ترتفع وسط ترقب بيانات التضخم في أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 يناير 2024, 5:56 صباحاً

ارتفع الذهب اليوم الخميس؛ فيما واصل الدولار تراجعه قبيل بيانات للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق يوم الخميس ومن شأنها أن توفر المزيد من المؤشرات حول المسار الذي قد يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسياسة النقدية خلال هذا العام. ووفقًا لـ"رويترز"، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2028.78 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:22 بتوقيت جرينتش، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2033.00 دولارًا. وهبط مؤشر الدولار 0.1% متراجعًا للجلسة الثانية؛ مما يزيد من جاذبية المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.96 دولارًا للأوقية، وربح البلاديوم 0.8% إلى 1006.84 دولارًا؛ فيما استقر البلاتين عند 919.15 دولارًا.

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