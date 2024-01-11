انت الان تتابع "الأمن العام" يحذّر من ترك المركبة ومغادرتها وهي في وضع التشغيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 يناير 2024, 6:00 صباحاً

حذّر الأمن العام من أن ترك المركبة في وضع التشغيل ومغادرتها ولو لفترة قليلة؛ قد يعرضها ومحتوياتها للسرقة. وطالَبَ حساب الأمن العام على "إكس" تحت عنوان "كن حريصًا" بالحذر والانتباه لضرورة إغلاق المركبة بشكل جيد قبل مغادرتها ولو لفترة بسيطة. يُذكر أن الحملات التوعوية للأمن العام مستمرة بشكل دائم؛ للتحذير من مختلف الظواهر السلبية؛ أبرزها التحذير في وقت سابق من منصات الفوركس غير المرخصة، وغيرها من الإجراءات التي قد تعود بالضرر على المواطنين والمقيمين.

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