"إذا تجاوزتَ ٤٠ سنة وأنت تدخن لا توقف كي لا تموت".. مقولة يكشف حقيقتها "النمر"

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محمد بن مسعود - الدمام - كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن مقولة طبية خاطئة وشائعة بين العامة عن التدخين؛ مؤكدًا أن من الخطأ اتباع المقولات المتداولة دون مراجعة طبيب.

وأوضح "النمر"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن مقولة "إذا تجاوزت ٤٠ سنة وأنت تدخن؛ لا توقف لأن مَن يوقف التدخين يموت بسرعة"؛ هي مقولة طبية شائعة بين العامة وهي خاطئة.

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