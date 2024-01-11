انت الان تتابع "الأحوال المدنية": لا داعي لإحضار صور أو تعبئة نماذج عند التقديم لهذين الإجراءين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 يناير 2024, 6:20 صباحاً

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عدم الحاجة لإحضار صور شخصية أو تعبئة النماذج عند التقدم لنوعين من الإجراءات. وأوضحت "الأحوال المدنية"، أن الإجراءين هما "تجديد بطاقة الهوية الوطنية، وإصدار بدل تالف أو مفقود (عن بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة)". وقالت في إنفوجرافيك على حسابها في "إكس" إن هذا الإجراء ينطبق على من كانت لديه صورة وبصمة في سجله المدني.

كانت هذه تفاصيل خبر "الأحوال المدنية": لا داعي لإحضار صور أو تعبئة نماذج عند التقديم لهذين الإجراءين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.