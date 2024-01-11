تراند اليوم : يهدد أمن مصر.. مستشار الرئيس الصومالي يكشف عن خطورة منفذ إثيوبيا

صحيفة الخليج 365: قال أستاذ التاريخ الحديث وكبير مستشاري الرئيس الصومالي لشؤون السلام والمصالحة الدكتور عبد الرحمن باديو، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين أبي أحمد وموسى بيهي خطيرة، وتشكل تهديدًا كبيرًا للصومال وإثيوبيا وسكان القرن الإفريقي الأوسع، ومنطقة القرن الإفريقي، فضلاً عن منطقة البحر الأحمر.

العلاقات التجارية

وأكمل باديو: "الصومال قرر بناء العديد من الموانئ على طول سواحله لتعزيز العلاقات التجارية مع إثيوبيا في 4 ولايات فيدرالية، لتعزيز حسن الجوار، مشيرا: هذه الموانئ تشمل ميناء "غرعد" في بونتلاند، وميناء هوبيا في إقليم "غلمدغ"، وميناء عدله في "هيرشبيلي"، وميناء مركا أو ميناء براوي في الجنوب الغربي، وفق "العربية نت".

طريقة قانونية

وأوضح أنه "كان من المتوقع أن تكون جميع تلك الموانئ مرتبطة بالحدود الصومالية الإثيوبية، وكان يمكن أن تستخدمها إثيوبيا بطريقة قانونية"، لكنها لجأت لخطة أخرى مخالفة ومعتدية على السيادة الصومالية".

الاعتراف الدولي

تابع أن أبي أحمد يحاول الاستفادة من التطلعات المستمرة لأرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي، ودعمها في هذا الاتجاه مقابل الحصول على ميناء بأراضيها

إحياء المتطرفين

وحول أخطر الآثار المترتبة على توقيع مذكرة التفاهم، ذكر أنها تتجسد في "إحياء المتطرفين مثل حركة الشباب وداعش، بعد أن تضاءلتا بشكل كبير منذ عام 2023 في الصومال".