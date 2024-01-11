تراند اليوم : "الخضيري" يكشف عن مخاطر صحية غير متوقعة لمن ينام أقل من 7 ساعات يوميا

صحيفة الخليج 365: كشف المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، خطورة النوم أقل من 7 ساعات يوميا.

وقال الخضيري عبر حسابه على موقع اكس :عندما يقل النوم عن 7 ساعات قد يحدث ضرر صحي ونقص في الحيوية والنشاط.

وأضاف: وعندما ينقص النوم عن 6 ساعات باليوم قد يحدث قلق وتوتر وعصبية ونقص في التركيز .

وتابع : وعند الذين ينامون فقط 5 ساعات أو 4 أو أقل باليوم؛ قد يتضرر المخ والجهاز العصبي وقد تقل المناعة ويتضرر الجهاز العصبي والكلى ويختل ضغط الدم ومشاكل صحية أكثر.

وأشار إلى أن النوم الغير كافي قد يسبب حوادث السيارات لمن يقود سيارته وغيرها وكوارث ( ولغيرهم ممكن اكتئاب وسمنة ).