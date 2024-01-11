شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 8 مخالفات في منتجعات شاطئ نصف القمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت 4 جهات حكومية حملة تفتيشية مشتركة على المنتجعات البحرية في شاطئ نصف القمر، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات اللازمة، أسفرت عن رصد 8 مخالفات.

وشملت الجهات المشاركة في الحملة بلدية مدينة الظهران، وشرطة الظهران، وفرع وزارة التجارة.

تطبيق القوانين بحق المخالفين

وأكدت البلدية أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات.

ودعت جميع أصحاب المنتجعات إلى الالتزام بتطبيق الاشتراطات اللازمة، لضمان سلامة وراحة الزوار.

ويأتي تنفيذ الحملة المشتركة ضمن الجهود الرامية إلى ضمان تطبيق الاشتراطات اللازمة في المنتجعات السياحية، وحماية حقوق الزوار.