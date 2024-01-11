5 نصائح لحماية كبار السن من مخاطر العدوى والأمراض خلال فصل الشتاء

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 يناير 2024, 8:02 صباحاً

قدمت "صحة الجوف" مجموعة من النصائح لحماية كبار السن من مخاطر العدوى والأمراض في فصل الشتاء. وأوضحت "الصحة" أن الاهتمام بالأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، وممارسة المشي يومياً لمدة نصف ساعة، والتعرض لأشعة الشمس للاستفادة من فيتامين "د" خطوات مهمة لوقاية كبار السن من البرودة. وأضافت في إنفوجرافيك توعوي أن التدفئة الصحية ضرورية لتفادي مضاعفات البرودة، مع أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية. وكانت وزارة الصحة أكدت أن نزلات البرد والإنفلونزا تنتشر بشكل خاص في فصل الشتاء؛ حيث إن هناك أكثر من 200 فيروس يسبب نزلات البرد، ويمكن التعافي منه بشكل أسرع إذا أخذ المصاب قسطًا كبيرًا من الراحة، وحافَظَ على رطوبة الجسم.

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