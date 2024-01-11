انت الان تتابع صدَم دراجة نارية بتهور متعمدًا ووثّق فعلته ونشرها.. "الجاني" في قبضة شرطة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 يناير 2024, 8:05 صباحاً

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطن لقيادته مركبته بتهور وتعمد صدم دراجة نارية. ووفق "الأمن العام"؛ فقد هرب المتهم من الموقع، ووثّق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي. وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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