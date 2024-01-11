شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل مستفيدي "خيرية تاروت" للعمل كطهاة محترفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت جمعية تاروت الخيرية، مذكرة تفاهم مع الأكاديمية السعودية لفنون الطهي ”زادك“، بهدف تدريب وتأهيل المستفيدين من الجمعية؛ ليصبحوا طهاة محترفين.

وقال رئيس مجلس الإدارة زهير الوحيد: "نطمح من خلال مذكرة التفاهم إلى تدريب وتأهيل المستفيدين وغيرهم؛ ليصبحوا طهاة محترفين، ولتكون لهم فرص أكبر في سوق العمل، ولتمكينهم من تأسيس مشاريعهم الخاصة حسب رغبتهم وما يتناسب مع قدراتهم".

وأوضح أن الاتفاقية تتيح للطرفين المشاركة في المبادرات والأنشطة، والمشاركة في الدورات وورش العمل، والمشاركة في المصادر والمرافق، وكذلك في التسويق والإعلام المشترك.

وبارك الوحيد هذا التعاون الذي أمِل من خلاله إلى إبراز كفاءة أبنائنا من الجنسين ليكونوا أفرادًا فاعلين في تقدم وخدمة مجتمعهم.

إعداد المواهب السعودية الشابة

من جهتها، ذكرت رانية معلا، المؤسس لأكاديمية زادك ورئيس مجلس الإدارة، أن أكاديمية زادك تهتم وتركز على إعداد المواهب السعودية الشابة من كلا الجنسين ليكونوا طهاة عالميين، بالإضافة إلى دعم المبادرات ذات الصلة بالأغذية المنتجة محلياً، ونشر العادات الغذائية الصحية والحد من هدر الطعام.

وأوضحت أن الأكاديمية تعمل ضمن برنامج تدريبي مكثف يساهم في تخريج طهاة محترفين بمعايير عالمية، وأضافت: "نمتلك في مملكتنا الحبيبة مطبخًا وطنيًّا غنيًّا بالأكلات الشعبية، التي نثق في أنها ستجد موقعها في صدارة قائمة الأطعمة؛ ولذلك نسعى إلى أن يكون الخريجون والخريجات على قدر التحدي، الذي يجعلهم ينافسون أفضل الطهاة على مستوى العالم".

توفير فرص بسوق العمل

بدوره أكد المدير التنفيذي محمد آل حبيب أن الاتفاقية تأتي انطلاقا من حرص الجمعية على رفع المستوى الاجتماعي والثقافي، وتمكين المستفيدين من فرص التدريب والدخول في سوق العمل من خلال توفير الفرص الوظيفية، وتسهم في إبراز الإرث الثقافي للمطبخ السعودي لكل أرجاء العالم بكل جودة واحترافية.

حضر توقيع مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس الإدارة زهير الوحيد، ونائب رئيس مجلس الإدارة عبد السلام الدخيل، والمدير التنفيذي محمد آل حبيب، ومنسقة لجنة التدريب سجود اليعقوب، ومن أكاديمية زادك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة رانية المعلا، ومدير تطوير الأعمال محمود فارس، ومسؤول تطوير الأعمال إسماعيل بوخمسين.