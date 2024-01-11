"موبايل جديد منHonor يحطم القواعد وينافس سامسونج وiPhone بمواصفات خارقة وسعرمدهش!"

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عدن - ياسمين التهامي -

كشفت Honor الأسبوع الماضي عن هاتفها الجديد المتميز بالتركيز على الأداء Honor 90 GT في السوق الصيني،

وكما أكدت الشركة عند الإطلاق، أصبح هاتف 90 GT متاحا للشراء اعتبارًا من اليوم. وهو أول هاتف ذكي من الشركة يقدم 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 1 تيرابايت من التخزين، فيما يلي نظرة على مواصفات وسعر الجهاز.

سعر Honor 90 GT

في الصين، يتوفر Honor 90 GT بتكوينات مثل 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت من التخزين، و 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 512 جيجابايت من التخزين، و 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 1 تيرابايت من التخزين، و 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 1 تيرابايت من التخزين. ويبلغ سعر هذه الطرازات 2599 يوانًا (حوالي 365 دولارًا)، و 2899 يوانًا (حوالي 405 دولارات)، و 3199 يوانًا (حوالي 447 دولارًا)، و 3699 يوانًا (حوالي 517 دولارًا)، على التوالي، وفي الوقت الحالي، لا توجد معلومات عما إذا كانت الشركة تخطط لإطلاق 90 GT في أسواق خارج الصين.

وداعا سامسونج وiPhone..موبايل جديد من Honor بمواصفات ستذهلك والسعر خيالي

مواصفات Honor 90 GT



يتميز Honor 90 GT بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة تعمل بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز وتعتيم PWM 3840 هرتز.

ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة وصول عشوائي رام نوع LPDDR5x ، ومساحة تخزين نوع UFS 4.0.

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يحتوي الهاتف Honor 90 GT على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات.

لتبديد الحرارة، تم تجهيز الجهاز بوحدة تبريد غرفة بخار ثلاثية الأبعاد 5268 مم²، ويأتي بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل ونظام كاميرا مزدوج بدقة 50 ميجابكسل (Sony IMX906 مع دعم OIS) + 12 ميجابكسل (عدسة عريضة).

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يعمل الهاتف الذكي Honor 90 GT على نظام Android 14 و Magic OS 7.2. ويأتي بميزات أخرى، مثل مستشعر بصمة الإصبع داخل الشاشة، وشريحة RF C1، ومحرك خطي X-axis، ومكبرات صوت ستريو مزدوجة. ويبلغ سمكه 7.19 مم ويبلغ وزنه 185 جرامًا.