"القيادة" تهنئ سلطان عمان بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 يناير 2024, 9:51 صباحاً

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده. وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيق تحت قيادته الحكيمة اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لسلطان عمان، بهذه المناسبة. وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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