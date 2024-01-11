شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تنظم فعالية "اليوم المفتوح" لضيوف خادم الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس الأربعاء، فعالية (اليوم المفتوح) لضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة في أحد المنتزهات الترفيهية بمنطقة الهدا بمحافظة الطائف، وذلك ضمن البرامج الثقافية والترفيهية التي تنظمها الوزارة لضيوف البرنامج.

يذكر أن الدفعة الأولى من المجموعة الـ15 من المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، تضم (250) معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من (14) دولة من شرق آسيا وهي: (ماليزيا، الفلبين، إندونيسيا، تايوان، ماينمار، فيتنام، لاوس، هونج كونج، اليابان، بروناي، تايلاند، كوريا الجنوبية، كمبوديا، منغوليا).