شكرا لمتابعة خبر عن ردة فعل مواطن أغلق عليه جاره طريق مرور سيارته أمام مدخل الجراج..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع فيديو ، لردة فعل مواطن بعدما أغلق عليه جاره طريق مرور سيارته أمام الجراج .

وقال المواطن خلال الفيديو : “كان عندي اليوم موعد اختبار لبنتي ، ولما خرجت وجدت سيارة أحد الجيران معترضة مدخل باب الجراج ، الأمر مربك لما تخرج وتجد أحد سد عليك الطريق”.

واستشهد الرجل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلمو: “كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة ، يقول : يا رب هذا أغلق بابه دوني ، فمنع معروفه ، وكما قال الرسول ﷺ : “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم جاره”.

وأضاف : ” أنا حاولت أتواصل معه بكل الطرق ولكن لا توجد فائدة يمكن هو منع عني حادث أو مصيبة ولعل يكون هذا الأمر درس مستقبلي له ” .