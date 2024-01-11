شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء ترصد 41 منشأة لم تلتزم بتوفير الأدوية خلال شهر ديسمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات خلال شهر ديسمبر من العام 2023 على 41 منشأة صيدلية لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ “الهيئة” عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.

وأكدت “الهيئة” أن مفتشيها رصدوا 22 منشأة صيدلية لعدم تبليغها المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، و (7) منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و (12) منشأة لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة.

وأبانت أنها فرضت حيال المنشآت المخالفة العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية والتي بلغت نحو (1.7) مليون ريال.