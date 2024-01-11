تراند اليوم : "التجارة" تٌشهر بالمواطن"مهند الدوسري" بمحافظة الخرج.. وتكشف عن مخالفته والعقوبة الصادرة بحقه

صحيفة الخليج 365: شهرت وزارة التجارة بالمواطن "مهند عبدالله فايع الدوسري" إثر ثبوت تورطه في ارتكاب جريمة التستر التجاري في نشاط تصنيع مواد الرخام بمحافظة الخرج.

وأوضحت الوزارة أنه ثبت تورط المتستر في تمكين أحد العاملين لديه من جنسية آسيوية من استغلال الحسابات البنكية العائدة للمنشأة لحسابه الخاص وتحويل مبالغ مالية كبيرة مجهولة المصدر إلى خارج المملكة، وتمت إحالته إلى القضاء بصفته مالكاً للمنشأة التجارية المخالفة وصدر بحقه حكم قضائي نهائي بثبوت ارتكاب جريمة التستر .

ونشرت الوزارة الحكم الصادر بشأن جريمة التستر من المحكمة الجزائية بمدينة الرياض المتضمن فرض عقوبة السجن لمدة سنة ، وغرامة مالية 100 ألف ريال، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي شطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص، والمنع من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، ونشر الحكم على نفقة المخالف.

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