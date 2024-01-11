شكرا لقرائتكم خبر عن 400 ألف مراجع للعيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت الكوادر الإدارية والطبية بالعيادات الخارجية في مستشفى الملك فهد العام بجدة، أحد مكونات تجمع جدة الصحي الثاني، من تقديم خدمات طبية متكاملة لـ 415000 مراجعًا في العديد من التخصصات الطبية الدقيقة خلال عام 2023، من خلال قرابة 800 عيادة أسبوعيًا، وتحوي العيادات الطبية المتخصصة على جميع التخصصات الطبية، وتنفرد بعدد من العيادات المتخصصة والمتميزة.

المشاريع التحسينية بمستشفى الملك فهد

والجدير بالذكر أن مستشفى الملك فهد بجدة قد أطلق عدداً من المشاريع التحسينية خلال العام المنصرم مثل: زيادة عدد العيادات الأولية، وكذلك زيادة عدد العيادات الافتراضية، وكذلك تطبيق عدد من البرامج التطويرية لدخول المرضى للعيادات، واستقبال المواعيد والتي وجدت استحسانًا كبيرًا من المرضى والمراجعين، والتي تكللت بتقليص فترة الإنتظار للمرضى والمراجعين وتجويد الخدمة المقدمة.

ويأتي ذلك من خلال تحقيق أهداف التحول الوطني في قطاع الصحة لرؤية المملكة 2030، من خلال تسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية وتعزيز السلامة المرورية.