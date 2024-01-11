شكرا لقرائتكم خبر عن قراراً بتجديد تكليف الدكتور أمين نعمان نائباً لرئيس جامعة "المؤسس" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات، يوسف بن عبدالله البنيان، قراراً بتجديد تكليف الدكتور أمين بن يوسف نعمان، نائباً لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وعبّر الدكتور أمين نعمان عن شكره واعتزاره بثقة وزير التعليم بقرار تجديد تكليفه نائباً للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة "المؤسس”، مثمنًا دعمه وتوجيهه لكل ما من شأنه تطور ورفعة الجامعة على المستويين المحلي والدولي، مشيداً بما وصلت له الجامعة من تطور معرفي وبحثي كنتيجة الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة- أيدها الله- ما جعلها تخطو خطوات متقدمة على جميع الأصعدة.

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الأستاذ الدكتور أمين بن يوسف نعمان تقلّد مناصب عدة، منها عميداً للقبول والتسجيل ووكيلاً للتطوير بجامعة الملك عبدلعزيز، ووكيلاً للجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ،ووكيلاً لوزارة التعليم للشؤون المدرسية.