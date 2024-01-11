شكرا لقرائتكم خبر عن أكشاك وصنادق عشوائية.. حملات ميدانية لمعالجة الظواهر السلبية بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت الفرق الرقابية بأمانة الطائف بالتعاون مع الجهات الأمنية بحملة مركزة لإزالة الصنادق العشوائية المخيمات غير النظامية، من عدد من المواقع بضواحي المدينة، وذلك بعد أن تم إشعار أصحابها بمخالفتهم للأنظمة والتعليمات، ومساهمتهم في نشر التشوه البصري والتأثير على المظهر العام للمدينة.

وجاءت الحملة متزامنة مع جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري للمدينة، وتحسين جودة الحياة للأهالي والزوار وتعزيز الانضباط العام، وأكدت الأمانة أنها لن تتهاون في إزالة الصنادق العشوائية والمخيمات الغير نظامية وأي عنصر مشوه للمظهر العام، مشيرة إلى جهودها في تعزيز السلامة العامة منع التجاوزات بكل أشكالها.

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وكانت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية قد نفذت حملة رقابية ميدانية على أكشاك الهنجر والصنادق والخيام العشوائية المقامة في عدد من المواقع دون أس سند نظامي، وتم إمهال أصحابها لتصحيح أوضاعهم وإزالة هذه العشوائيات، وبعد انتهاء المهلة تم إزالة كافة المخالفات المقامة في الأماكن العامة، لمنع أي خطرا على سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من أي تداعيات صحية من هذه الأكشاك المخالفة.

وسيرت الأمانة فرقها الرقابية على المواقع التي تم إزالة المخالفات منها لمنع عودة هذه المخيمات والصنادق العشوائية المخالفة، كما وضعت لوحات توعوية للمواطنين والمقيمين بالتعاون مع الأمانة وعدم الاقبال على هذه المرافق المخالفة.