شكرا لقرائتكم خبر عن هل شرب سفن آب مع البنادول يسبب الوفاة؟.. الدكتور خالد النمر يجيب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ماذا يحدث للرجل المتزوج بعد سن الأربعين؟؟.. مستشارة سعودية تفجر المفاجأة وتنبه النساء "مواطن سعودي" طلق زوجته وزوجها مصري كمحلل لتعود إليه.. وبعد زواجهما كانت المفاجأة!

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