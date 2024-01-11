وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في حريق بشقة سكنية بالقنفذة

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محمد بن مسعود - الدمام - توفي شخص وأصيب 5 آخرون في حريق نشب بشقة سكنية بالقنفذة.

وقالت مديرية الدفاع المدني: باشرت فرق الدفاع المدني بالقنفذة الحادثة، وأخمدت الحريق الذي شبّ في شقة بمبنى، وتم إخلاء ساكنيه، نتج عنه إصابة 5 أشخاص ووفاة شخص، رحمه الله.

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