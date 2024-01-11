"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير خارجية الجمهورية الهيلينية

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية الجمهورية الهيلينية جيورجوس جيرابيتريسيس.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، وسبل تطويره.

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