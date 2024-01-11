شكرا لقرائتكم خبر عن عقاب قاسٍ ينتظر مواطنًا صدم دراجة نارية وتوثيق الحادث وهروبه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينتظر المواطن الذي تعمد صدم دراجة نارية وتوثيق الحادث وهروبه من الموقع، عقوبات قاسية تصل إلى السجن لمدة 4 سنوات وغرامات مالية.

وقالت المحققة الجنائية، آلاء الحمد: ”في مثل هذه الحالات من الممكن أن يعاني المذنب من اضطرابات نفسية تجعله يستمتع بإيذاء الآخرين والإساءة لهم، وقد يجدها مصدر متعة له، والأفضل أن يتم إحالته إلى طبيب نفسي ليتم الكشف عن سبب هذا العنف، وعدم الإنسانية التي تجعله يفعل الخطأ ويسيء، ويسبب الضرر لغيره ويوثق ويستمتع مع الأسف الشديد“.

آلاء الحمد

أهم المخالفات العقوبات

وأشارت الحمد إلى أن العقوبات المنتظرة للمواطن المتسبب في ذلك تتمثل في عدة مخالفات، الأولى في الصدم العمد، حيث بين نظام المرور عقوبات تَعَمد الحوادث المرورية ضد الآخرين، حيث قد تصل للسجن 4 سنوات وغرامة 200 ألف ريال، وينتج عنها شقان؛ لكلٍّ عقوبته «حق عام للدولة وحق خاص للمتضرر».

أما المخالفة الثانية، فهي توثيق الحادث وتصويره، حيث أن تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها، غرامة 1000 ريال، وفي حالة تكرار المخالفة 2000 ريال مع إلغاء وحذف الصور.

والمخالفة الثالثة هي استخدام الجوال أثناء القيادة، غرامة مالية وقيمتها تتراوح بين 500 إلى 900 ريال.

أما المخالفة الرابعة والأخيرة، فهي الهروب بعد التسبب بالحادث، عقوبتها مخالفة لا تقل عن 10 الاف ريال، وإن كانت الحالة متضررة أضرار جسيمة يزج المتسبب في السجن لمده لا تقل عن 3 أشهر حسب القرار الصادر من المرور.

وكانت شرطة منطقة الرياض أعلنت عن القبض على مواطن لقيادته مركبته بتهور وتعمد صدم دراجة نارية، وهروبه من الموقع وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.