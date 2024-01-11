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وزير الخارجية يستقبل نظيره الهيليني بالرياض اليوم

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واس - الرياض 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل نظيره الهيليني بالرياض اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم الخميس، معالي وزير خارجية الجمهورية الهيلينية السيد جيورجوس جيرابيتريسيس.

بحث العلاقات الثنائية وسبل التعاون

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، وسبل تطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، إضافةً إلى تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والمساعي بشأنها.

جانب من اللقاء - اليوم
جانب من اللقاء - اليوم

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور بن سعد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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