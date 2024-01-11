السعودية | نائب رئيس جمهورية إندونيسيا يستقبل نائب وزير الخارجية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل نائب رئيس جمهورية إندونيسيا الدكتور معروف أمين، اليوم، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك بمدينة جاكرتا.

وفي بداية الاستقبال، نقل معالي نائب وزير الخارجية، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله- إلى فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، وتمنياتهما لفخامته بدوام الصحة والسعادة، وللشعب الإندونيسي الشقيق المزيد من التقدم والاستقرار.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض روابط التعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل العامودي، ومدير عام مكتب معالي نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.