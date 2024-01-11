تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي رسالة لفتاة كشفت عن دعوة والدها عليها بسبب شراءها مجلس كنب لوالدتها التي طلقها. وقالت الفتاة في الرسالة المتداولة: “دعا علي أبي أن أتعرض لحادث وأن لا أوفق، والسبب تافه للغاية ولا يستحق، وهو أنني اشتريت مجلس كنب لأمي، وهذه هي المرة الأولى التي نشتري فيها كنبًا، فكان مجلس أمي أرضيًا دائمًا”.

وتابعت: “كان أبي قد طلق أمي، لكنه مستكثر عليها الشيء الجيد، ويغار منها على أبسط شيء يمكن أن يسعدها”.

وأضافت: “دعوته لي تؤلمني منذ يومين، مشيرة إلى أنه قال في دعوته: “الله يجعل سيارة تدهسك، الله لا يوفقك”.

كانت هذه تفاصيل خبر فتاة تكشف عن ردة فعل صادمة من والدها بعد علمه بشراءها طقم كنب لوالدتها المطلقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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