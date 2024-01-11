شكرا لقرائتكم خبر عن "لا ترتبوا أسرتكم".. تحذير غريب من خبراء لـ البريطانيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

من المعروف أن ترتيب الأسرة عادة تحث عليها كل العائلات في إطار ضرورة نظافة المكان خاصة الذي ينام عليه الإنسان، لكن في نصحية غريبة من نوعها، حذر مجموعة من الخبراء البريطانيين من ترتيب أسرتهم، فما السر؟.

وفقًا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، قال الخبراء إن حوالي 12 مليون بريطاني يعانون من الحساسية الناجمة عن عث الغبار، وهي حشرات صغيرة ذات مظهر غريب ويبلغ طولها 0.02 ملم فقط.



وأضاف الخبراء أن حوالي 10 أمتار من هذه المخلوقات، التي تختبئ في الوسائد والمراتب والألحفة والملاءات وتتغذى على رقائق جلد الإنسان، في سرير متوسط الحجم تنشر بكثرة في حالة ترتيب الأسرة.

وتضع إناث عث الغبار حوالي 100 بيضة في الأيام القليلة الأخيرة من حياتها، الأمر الذي سينتج المزيد من عث الغبار إذا لم يتم غسل الفراش بشكل صحيح.

تفاصيل

وتصبح المراتب والألحفة والوسائد "مستودعات لخلايا الجلد البشرية" كما تشجع عث الغبار - الذي يعيش لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 يومًا - على التكاثر مثل المجنون، مما يؤدي إلى نوبات الربو والحساسية ونزلات البرد والأنفلونزا.

ولفتوا أن ترتيب سريرك في الصباح يسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة والتكاثر والتكاثر والنمو، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى الربو أو الأكزيما أو الحساسية المحتملة المشابهة لحمى القش، كمان قد تشمل الأعراض احتقان الأنف والطفح الجلدي والعطس والعيون الدامعة.

وقالت كلير هاريسون، وهي أم لثلاثة أطفال، تبلغ من العمر 39 عامًا، من أمرشام، باكس، إنها تأمل ألا يكتشف أطفالها، الذين تبلغ أعمارهم 6 و10 و12 عامًا، الأمر، لافتًا: «لقد حفرت ذلك في نفوسهم منذ أن كانوا صغارًا ليرتبوا أسرتهم عندما يستيقظون.

"لقد تمكنت للتو من إقناع ثلاثتهم بالقيام بذلك، ولكن إذا اكتشفوا أن بق الفراش يفضلون سريرًا مقلوبًا جيدًا، فسيكون لديهم سببًا مثاليًا للتوقف - ولن أتمكن من ذلك يتجادل معهم."