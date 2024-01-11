شكرا لمتابعة خبر عن الأمير خالد الفيصل يوجه باستمرار توسع إمارة مكة في التقنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، اليوم الخميس باستمرار توسع إمارة مكة في استخدام التقنية وربطها بالجهات الحكومية.

وأوضحت إمارة مكة أن ذلك على أن يكون أحد استراتيجيات الإمارة للعام الحالي 2024م.

ويأتي ذلك بعد أن اطّلع الأمير خالد الفيصل على تقرير الإنتهاء من ربط الإمارة تقنيًا بالمحافظات وأمانة جدة ببلدياتها الفرعية، للتسهيل على المستفيدين وسرعة إنجاز معاملاتهم.