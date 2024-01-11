"عبدالعزيز بن سلمان" يجتمع بنظيره الباكستاني ويبحثان تعزيزَ التعاون في "الطاقة المتجددة"

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محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في الرياض، اليوم، مع وزير الطاقة في جمهورية باكستان الإسلامية السيد محمد علي.

وبحثا خلال الاجتماع الموضوعاتِ ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها في مجالات البترول وإمداداته، والطاقة المتجدّدة، وكفاءة الطاقة، وفرص الاستثمار، وتبادل الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة.

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