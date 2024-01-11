انت الان تتابع جريمتان ومخالفات مرورية.. ما العقوبات التي تنتظر صادم صاحب الدراجة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 يناير 2024, 2:04 مساءً

قال المحامي والمستشار القانوني الخبير المعتمد من وزارة العدل علي بن فارس الزهراني لـ"الخليج 365" إن الشخص الظاهر في المقطع المتداول وهو يصدم عمدًا قائد دراجة نارية قد ارتكب عدة. ‫جرائم ومخالفات.. وأضاف "الزهراني": الجريمة الأولى هي الاعتداء على النفس عمدًا بالصدم والهروب ، مع الخليج 365 الإصرار وتتمثل العقوبة في السجن تعزيرًا لمدة يقدرها القضاء في ‫ الحق العام، والتعويض المالي عن كل ما لحق المجني عليه ‫بدنيًا و‫معنويًا وما قد يلحق بمركبته في‫الحق الخاص. وأردف: الجريمة الثانية هي جريمة معلوماتية تتمثّل في تصويرة ونشره لما يمُس النظام العام والقيم الدينية والآداب العامة وعقوبته سجن قد يصل لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة مالية لاتزيد عن 3 ملايين ريال أو بأحد هاتين العقوبتين، استنادًا للمادة رقم (٦) من ‫نظام مكافحة الجرائم المعلوماتيه. وتابع: وقع كذلك في مخالفات مرورية كاستخدام الهاتف وعدم ربط الحزام. وكانت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض اصدرت بيانًا أكدت القبض على قائد المركبة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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