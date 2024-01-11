"التعاون الإسلامي" تدعم تقديم جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل لارتكابها الإبادة الجماعية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 يناير 2024, 2:08 مساءً

ثمنت منظمة التعاون الإسلامي الدعوى التي قدمتها جمهورية جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، قوة الاحتلال لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. ورحبت بانعقاد أولى جلسات الاستماع التي تضمنت حقائق تتهم إسرائيل، قوة الاحتلال بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وذلك خلال اعتدائها الغاشم على المدنيين الفلسطينيين في غزة. وأعربت المنظمة عن أملها في أن تتخذ المحكمة التدابير اللازمة العاجلة من أجل وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

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