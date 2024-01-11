"خالد الفيصل" يوجّه باستمرار توسع إمارة مكة في ربط التقنية بالجهات الحكومية

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محمد بن مسعود - الدمام - وجّه مستشارُ خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، باستمرار توسُّع الإمارة في استخدام التقنية وربطها بالجهات الحكومية، وأن يكون ذلك إحدى استراتيجياتها للعام الحالي 2024م.

جاء ذلك بعد أن اطّلع الأمير خالد الفيصل على تقرير الانتهاء من ربط الإمارة تقنيًّا بالمحافظات وأمانة جدة ببلدياتها الفرعية؛ بهدف التسهيل على المستفيدين وسرعة إنجاز معاملاتهم.

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