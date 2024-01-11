تراند اليوم : بالفيديو.. مواطن يكشف المقصود بالإقامة المميزة وشروط الحصول عليها

صحيفة الخليج 365: كشف مواطن عن المقصود بالإقامة المميزة وهي أن يكون العامل كفيل نفسه، حيث حدد النظام نوعين من الإقامة المميزة الأول ان يدفع المقيم 100 ألف في السنة ويصبح حر نفسك ويستطيع أن يستثمر ويتملك عقار ويدخل ويخرج بحرية مثل المواطن.

وتابع أن النوع الثاني هو أن يدفع المقيم 800 ألف مرة واحدة في الحياة ويصبح مقيم في السعودية إلى الأبد.

وأضاف أن الجديد في القرار هو إعفاء المرافقين من عائلة صاحب الإقامة المميزة من المقابل المالي، كما تم إضافة شرائح جديدة على النظام السابق حيث أصبح في إقامة مميزة لملاك العقارات بشرط التملك أو الانتفاع بالأصول العقارية بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال .