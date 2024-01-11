تراند اليوم : بطول 10 أقدام.. شاهد .. متنزهون في البرازيل يدعون رؤية كائنات فضائية على قمة تل

ترجمة حصرية: نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو التقطه متنزهون كانوا يستمتعون بيوم عائلي في البرازيل يوثق مخلوقين زعموا أنهما كائنان فضائيان.

ورصدت شاهدة العيان سارة داليتي من برازيليا هذه الشخصيات الغريبة أثناء تواجدها مع عائلتها في إلها دو ميل.

وانتشرت لقطات للشخصيات التي يبلغ طولها 10 أقدام على موقع X ، حيث وقفت الشخصيات الغامضة على قمة تل قالت داليت إنه "لم يكن من الممكن الوصول إلى القمة".