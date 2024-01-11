شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ممارس أكاديمي يختتمون "دورة ممارس جودة أكاديمي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة في عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي، اليوم الخميس، دورة ممارس جودة أكاديمي والتي عقدت في مبنى عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد بالجامعة، حيث قدم مستشار المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي د. مهدي بن عبد الفتاح المغربي، الدورة على مدار «4» أيام.

وذكر نائب الرئيس للتطوير والشراكة المجتمعية، د. نهاد بنت عبد الله العمير، للحضور أهمية انعقاد هذه الدورة، حيث رحبت بالمستشار، وقد ثمنت العلاقة مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي على الجهود الكبيرة المقدمة لدعم جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وتمنت لأعضاء هيئة التدريس التوفيق والسداد في دورتهم التدريبية وأن تتكلل جهودهم بالنجاح للتأهل الدورة «مراجع اعتماد أكاديمي»، فهم سفراء الجامعة.

أسس ضمان الجودة

ذكر عميد عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي د. أحمد بن عبد الله الكويتي، بأن الدورة في أيامها الأربعة والتي حضرها عدد «30» من أعضاء هيئة التدريس، والتي تهدف إلى التعريف بأسس ضمان الجودة الأكاديمية وعمليات التقويم ومفاهيمه، وماهية أهمية مؤشرات الأداء ومواصفاتها وارتباطها بالأهداف في الخطط الاستراتيجية والتشغيلية، وأهميتها لعقد مقارنات مرجعية داخلية وخارجية والذي من شأنه رفع مستوى الأداء حسب المستهدفات الموضوعة من قبل البرامج وستتطرق الدورة إلى كيفية قياس مخرجات التعلم من خلال التحليل الكمي والوصفي للبيانات لتحديد مواطن القوة والضعف على مستوى المقرر ومستوى البرنامج الأكاديمي واستحداث خطط تحسينية لذلك تسهم في الجودة الأكاديمية.

وتضمن الحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس من البرامج الأكاديمية المختلفة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممن لهم علاقة: بضمان جودة العملية التعليمية في مسارات الجامعة الأربعة «الصحي، الهندسي، العلمي والإداري، والإنساني»، وممن تحققت فيهم شروط ومتطلبات القبول لإعداد ممارسين جودة أكاديميين للإسهام في تجويد العملية التعليمية في الكليات المختلفة وفقا لمتطلبات الاعتماد الاكاديمي الصادر من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وتعد هذه الدورة إحدى متطلبات الالتحاق في دورة مراجع اعتماد أكاديمي والتي هي المرحلة ما قبل الأخيرة من مبادرة تأهيل مراجع أكاديمي التي أطلقتها عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2022- 2023م، والتي تسعى إلى إعداد مراجعين اعتماد داخليين بالجامعة للإسهام في توجيه منسوبي البرامج من أعضاء هيئة التدريس لتضمين أساسيات الجودة التعليمية في ممارساتهم اليومية وإغلاق دائرة الجودة مما يسهم في إنجاح عملية الاعتماد البرامجي في الكليات ويعود بالنفع على الجامعة في الاعتماد المؤسسي ورفع مستوى التميز فيها لينعكس في التصنيف الوطني والإقليمي والدولي.