وزير الطاقة يلتقي نظيرَه المصري ويبحثان سبلَ تعزيز التعاون الثنائي

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محمد بن مسعود - الدمام - التقى وزيرُ الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض، اليوم؛ وزيرَ البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية المهندس طارق الملا، وبحثا أوجهَ تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات الطاقة، بما يحقّق رؤية قيادتَي البلدين الشقيقين.

كما تطرّق اللقاء إلى متابعة سير الأعمال في الموضوعات المشتركة في مجال الطاقة.

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